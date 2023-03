Godeas: “La mia su Cheddira-Brunori-Lapadula. Giovani? Occhio a non fare come Lucca”

"Ne parlavo poco tempo fa con il mio ex collega Stefan Schwoch: a me, quando giocavo, non venivano mai dati compiti difensivi. Pensavo al massimo a supportare la squadra sulle palle inattive, ma non di più. Invece oggi a un attaccante viene chiesta tutta una serie di cose impensabili in passato". Lo ha detto Denis Godeas , intervistato ai microfoni di "Calcio Casteddu". Fra i temi trattati dall'ex attaccante di Triestina e Palermo anche la corsa per il titolo di capocannoniere della Serie B , che vede attualmente protagonisti Walid Cheddira , Matteo Brunori e Gianluca Lapadula .

"Ci sono davvero pochissime punte di valore, tanto per capirci quelle che ‘rubano l’occhio’. Cheddira, per caratteristiche e rendimento stagionale, lo vedo maggiormente accreditato per vincere il titolo di capocannoniere. Lapadula è un giocatore che ha sempre avuto il gol nel sangue, non lo scopriamo di certo oggi. Brunori ha fatto il suo anche in questa stagione, dopo l’exploit in C della scorsa stagione. Dubito che il primo della classe uscirà da questo terzetto. E anzi, dirò di più. Più di un attaccante baratterebbe volentieri il titolo o qualche gol per poter conquistare la promozione in A con la propria squadra", le sue parole.