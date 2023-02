Giudice Sportivo, Modena-Cagliari non omologata: ipotesi ripetizione del match?

Il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato di Modena-Cagliari

⚽️

La 23a giornata di Serie B è iniziata con l'anticipo tra Modena e Cagliari, terminato 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Diaw e Bonfanti. Sconfitta amara per i sardi, scavalcati in classifica da Ternana, Parma e Palermo e adesso fuori dalla zona playoff.

Un episodio curioso potrebbe però compromettere la vittoria dei canarini, riscrivendo l'epilogo del match del "Braglia". Stando al comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, il risultato della gara non è stato omologato ed è "sub iudice" a causa di un errore tecnico dell'arbitro Perenzoni. Il direttore di gara ha infatti sventolato per due volte nei novanta minuti il cartellino giallo a Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, senza però estrarre il rosso.

Negli ultimi minuti della sfida, il terzino del Cagliari ferma il modenese Giovannini e riceve l’ammonizione, la seconda dopo quella rimediata alla fine del primo tempo. Tra le ipotesi che si profilano potrebbe esserci la ripetizione della gara, nel caso in cui lo stesso direttore di gara ammettesse l'errore. La situazione però verrà attentamente valutata, in quanto oltre al chiaro errore tecnico, occorre stabilire le ripercussioni oggettive che tale errore ha avuto sullo svolgimento della gara. L’episodio con protagonista Zappa difficilmente verrà giudicato decisivo per le sorti dell’incontro che in quel momento vedeva il Modena in vantaggio per due reti a zero e già in superiorità numerica di un uomo.

L'arbitro di Rovereto non è nuovo a queste situazioni: già nel 2018 infatti, Perenzoni si rese protagonista dello stesso avvenimento in Serie C, quando durante Cuneo-Virtus Entella, gara conclusasi sull’1-1, al 91′ non espulse un giocatore già ammonito.