Gilardino: “Il Palermo ci ha messi in difficoltà. Martinez? Una parata del genere…”

"Sapevamo di incontrare una squadra in salute, ma volevamo fare la partita, lavorare bene negli spazi ed in aggressione e costruire i presupposti per vincere. Così è stato nella seconda parte del primo tempo. Tranne 10/15 minuti in cui ci siamo allungati e non abbiamo tenuto palla avanti. Nel secondo tempo ci sono stati i presupposti per fare il secondo gol sin dall’inizio. Il Palermo ha lavorato bene e ci ha creato qualche difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravi a chiudere la partita nel finale. Complimenti alla squadra per come hanno interpretato la gara. Martinez? Quanto trovi una parata di Josef come in questa serata, acquisisci fiducia e consapevolezza. Siamo stati bravi a rimanere in partita e creare i presupposti per fare il secondo gol. Lo dicevo ieri in conferenza, questa squadra deve imparare a soffrire per poter portare a casa il risultato. Cosi è stato stasera. Da quando sono arrivato penso ad una partita alla volta, questa è stata sempre l’ambizione mia e dello staff. Questo trasmetto alla squadra, di lavorare partita dopo partita e di migliorarsi durante la settimana, sui principi e sui concetti che vengono meno la partita precedente".