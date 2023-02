Gilardino: “Palermo esperienza che ricordo con affetto. Brunori punto di riferimento”

Parola ad Alberto Gilardino . Il tecnico del Genoa è intervenuto in sala stampa al seguito della vittoria contro il Palermo valida per l'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B e terminata 2-0 in favore del "Grifone" grazie alle reti di Gudmundsson e Jagiello. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Nessuna parolina magica, sapevamo di incontrare una squadra in salute che sta attraversando un buon momento. Dovevamo riscattare Parma, i ragazzi sono stati determinanti. Sturaro? Credevo potesse essere determinante. Allo stesso modo Bani ha fatto una partita incredibile nonostante in settimana abbia avuto dei problemi. Portato a casa risultato con sacrificio. Questa squadra ottiene risultati importanti quando riesce a stare nelle difficoltà. Hefti? Molto bene a livello di atteggiamento, ha contribuito anche in fase offensiva. Porta inviolata in casa? É quello che alleniamo, dobbiamo portare questo atteggiamento sia in casa che fuori. Brunori? Attaccante che gioca per la squadra, che fa tanto movimento. Matteo è un punto di riferimento per il Palermo. La squadra di Corini ha giocatori forti nell'uno contro uno come Tutino e Di Mariano. Da calciatore ho vissuto un esperienza incredibile a Palermo e la ricordo sempre con tanto affetto".