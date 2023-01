Genoa-Venezia, formazioni ufficiali: Gilardino con Puscas e Criscito, ok Pohjanpalo

La ventesima giornata di Serie B si chiude con il posticipo del "Ferraris" tra Genoa e Venezia. Match dal sapore di Serie A, il Grifone viene da quattro risultati utili di fila e in fiducia dopo l'arrivo in panchina di Gilardino al posto di Blessin. Lagunari invece che non vincono da tre gare, con la classifica che non sorride visto il terzultimo posto insieme al Perugia.