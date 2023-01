Genoa-Venezia 1-0, colpo rossoblu al “Ferraris”: Coda fa sorridere Gilardino

Il Genoa supera in extremis il Venezia al "Ferraris" grazie alla rete di Massimo Coda . Rossoblu che vincono la loro terza gara consecutiva dopo quelle con Bari e Frosinone e agganciano la Reggina al secondo posto. Lagunari ancora sconfitti, profondo rosso in casa Venezia .

Genoa più propositivo fin dalle prime battute, la prima occasione del match è infatti di marca rossoblu. Al 21' minuto Aramu scambia bene in area con un compagno e conclude in porta, trovando un attendo Joronen che devia in angolo. Un minuto più tardi ancora Genoa vicino alla rete, stavolta il portiere del Venezia si oppone ma non trattiene la botta di Dragusin, nessun giocatore rossoblu però trova il tocco vincente. Su finale di primo tempo pericoloso anche il Venezia con il gran destro di Crnigoj che testa i riflessi di un ottimo Martinez aiutato dalla traversa.