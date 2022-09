Genoa, ufficiale: club annuncia rescissione consensuale con Shevchenko

Attraverso un comunicato il Genoa ha reso noto il divorzio dal tecnico ucraino, Andriy Shevchenko, nominato il 7 novembre dello scorso anno nuovo tecnico rossoblù, dopo l'esonero di Davide Ballardin. L’allenatore ucraino era stato esonerato il 15 gennaio scorso dopo una sola vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte in 11 partite complessive tra campionato e Coppa Italia. Oggi le parti in causa hanno risolto il contratto ancora in essere.