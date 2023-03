Genoa-Ternana, Gilardino: “Non abbiamo fatto ancora nulla. La nostra volontà…”

Il Genoa ha superato di misura l'ostacolo Ternana al "Ferraris". Ad Alberto Gilardino basta la rete dell'ex Fiorentina, come il tecnico stesso, targata Milan Badelj . Il centrocampista croato ha sbloccato il match al 13' su assist del ritrovato Haps ed ha consegnato al "Grifone" tre punti preziosi per riportarsi in vantaggio sul Bari e per stazionarsi al secondo posto della classifica di Serie B. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoblù nel post partita in conferenza stampa:

“Nel primo tempo ho visto assolutamente una delle migliori gare giocate sia nel proporre gioco sia nel palleggio. All'inizio del secondo tempo ci siamo abbassati troppo all'inizio ma siamo stati solidi in fase difensiva. Sapevamo che la Ternana era una squadra che ha qualità e migliore sui calci piazzati, non aver preso gol anche oggi dimostra quanto siamo determinati e propositivi. Merito di questi ragazzi. Non abbiamo ancora fatto nulla ma dobbiamo perseverare e continuare così".

Gilardino ha poi fornito una propria lettura della gara: "E' stata una vittoria importante contro una squadra che ha giocatori di categoria. Ma noi oggi c'eravamo in tutte le fasi, sapevamo cosa fare col pallone tra i piedi. La nostra volontà è quella di far ruotare tutti in campo, sia da parte dei difensori laterali che dei centrocampisti, quando troviamo squadre che si chiudono dobbiamo muoverli e ruotarli. La parte difensiva parte dall'atteggiamento degli attaccanti. E' una nota positiva sia per chi sta giocando che per chi subentra. Disponibili tutti ai principi che facciamo in settimana. Dobbiamo continuare col lavoro e a credere con quello che facciamo. Giocate verticali? E' frutto dalle richieste. Nelle due ultime gare abbiamo cercato di essere più verticali per andare alla ricerca degli attaccanti e per trovare nuove soluzioni sulla trequarti. Bravi i centrocampisti a d andare a ricoprire gli spazi in avanti".