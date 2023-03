Genoa-Ternana, formazioni ufficiali: Gilardino con Puscas, c’è Falletti

Genoa a caccia del sesto risultato utile di fila per portarsi al secondo posto a +3 dal Bari. Ternana che invece non vince da sei gare, al momento è fuori dalla zona playoff. A "Marassi" in campo i rossoblu e gli umbri nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie B, in programma alle 16:15. Di seguito le formazioni ufficiali: