Genoa, tegola per Gilardino: si ferma Coda. Le sfide che può saltare l’ex Benevento

Marzo complicato per il reparto d'attacco del Genoa. Infortunio per il bomber Coda

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il Genoa di Alberto Gilardino . Massimo Coda , il centravanti che è stato la ciliegina sulla torta del calciomercato estivo del "Grifone", potrebbe non risultare arruolabile nel breve periodo dal tecnico rossoblù.

Come riporta Il Secolo XIX, l'ex bomber del Lecce e del Benevento soffre per una lesione al soleo che potrebbe lasciarlo fermo ai box fino ad aprile, ovvero al termine della sosta per le Nazionali. Le sfide a cui, dunque, rischia di non partecipare Coda saranno quelle di campionato di Serie B contro il Cosenza e successivamente Ternana e Brescia.