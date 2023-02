Genoa, tegola Coda: rischia un mese di stop, out anche Aramu

Assenze pesanti per il Genoa in occasione del prossimo impegno contro il Cagliari

Cattive notizie per il Genoa. Massimo Coda, infatti, potrebbe restare fuori un mese a causa di un problema al soleo. La situazione verrà monitorata di settimana in settimana dopo il match contro i sardi ma la sensazione è che potrà tornare a disposizione di Gilardino per la gara con la Reggina dopo la sosta del campionato a fine marzo.

Rischia di restare ai box a lungo anche Mattia Aramu, il quale, non è riuscito a rimediare allo stesso problema che l’ha tenuto fuori dalla sfida contro la Spal e non ci sarà in Sardegna. Per la gara di domani a Cagliari dovrebbero invece recuperare sia Hefti che Frendrup. Per Sabelli sarà decisiva la rifinitura di oggi.