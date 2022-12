Genoa-Südtirol, probabili formazioni: esordio in panchina per l’ex Palermo Gilardino

Quasi tutto pronto per Genoa-Sudtirol. Il match - valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 15.00 allo stadio Luigi Ferraris. Dopo l'esonero di Blessin, la guida tecnica del Grifone è stata affidata all'ex attaccante del Palermo Alberto Gilardino che cercherà di iniziare questa nuova avventura nel miglior modo possibile. Dall'altra parte il Sudtirol non perde in campionato dal 28 agosto scorso e con Bisoli al comando ha collezionato ben dodici risultati utili consecutivi.