Genoa, Strootman: “Essere i favoriti per la vittoria della Serie B non ci pesa”

"Pensavo di tornare in Italia, e quella del Genoa si è rivelata la possibilità più interessante. Mi hanno chiamato, ne abbiamo parlato e ho percepito un entusiasmo tale che in due giorni mi sono convinto. Sto bene, spero presto di poter provare cosa voglia dire giocare in un Marassi stracolmo. L'etichetta dell'essere i favoriti pesa? Perché mai dovrebbe pesare? Una società come il Genoa in Serie B deve essere favorita per forza. La A è il nostro obiettivo e penso che la società, i dirigenti e tutto il club ce lo dimostrino. Senza metterci pressione e senza dire che siamo i più forti, perché va dimostrato".