Genoa, Strootman: “Cosenza campo difficile, servirà gara importante

Le parole del centrocampista del Genoa in vista della sfida contro il Cosenza

“A Cosenza dobbiamo dare seguito a quanto abbiamo fatto vedere nell’ultima partita. Servirà una prestazione importante, ma contro il Cagliari secondo me non abbiamo giocato male, è mancato solo il gol e abbiamo fatto un paio di errori in fase di gestione della palla".