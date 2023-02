Genoa, senti Preziosi: “La 777 Partners può giocarsela con le prime della Serie A”

Parola ad Enrico Preziosi. L’ex presidente del Genoa, intervistato ai microfoni di “TeleNord”, ha speso parole al miele nei confronti della 777 Partners, nuova proprietaria del club ligure. “La holding 777 Partners può giocarsela con i primi in classifica di Serie A, credo che la loro capacità sia superiore a quella di Rocco Commisso della Fiorentina. La trattativa d’acquisto iniziò a maggio. Fu un approccio molto serio e concreto che non finì per pubblicità sui giornali, il che mi convinse a proseguire. Ad agosto trovammo l’accordo, a settembre il signing e poi il closing”, le sue parole.