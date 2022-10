Genoa, Sabelli: “A Cosenza gara spartiacque. Abbiamo tutto per ambire alla A”

“L’errore più grande che possiamo commettere è ritenerci i più forti. Voglio tornare in Serie A con questa maglia, per restarci. Nel calcio fare previsioni è difficile, non pensavo di tornare a Brescia ed è successo, non credevo di ripartire col Genoa ed eccomi qui. Mister e ds mi hanno convinto della possibilità e sono felice della scelta fatta. Blessin arrivò dopo la mia partenza, ha un’idea di calcio diversa rispetto agli allenatori italiani, propone un gioco che richiede condizione al top. La campagna acquisti è stata quasi perfetta, sarà perfetta se riusciremo a ottenere la promozione, ci sono calciatori di esperienza e valore, italiani e stranieri. C’è tutto per ambire alla Serie A. Rigore a Cosenza? Non ero felice, ho incontrato l’arbitro in aeroporto e ne abbiamo parlato. Mi ha spiegato che per lui Panico ha toccato palla prima di me e successivamente l’ho colpito. Per fortuna il penalty non ha condizionato il risultato. Abbiamo reagito alla grande, da squadra. Penso sia stata una sfida spartiacque, di quelle che capitano 2-3 volte l’anno”.