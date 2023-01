Genoa-Pisa 0-0, Gilardino si stacca dalla Reggina. D’Angelo consolida l’ottavo posto

Pareggio a reti bianche al "Ferraris" tra Genoa e Pisa nel posticipo delle 16.15 di questo sabato valido per la ventiduesima giornata di Serie B. Tra le fila dei nerazzurri è da segnalare il doppio cartellino giallo rimediato ingenuamente da Marin che ha costretto la formazione di D'Angelo a concludere la gara in inferiorità numerica dal 68'. Un punto che di fatto non è da buttare specialmente per quanto riguarda il Pisa che va a consolidare l'ottava posizione in zona playoff che potrebbe tuttavia essere insediato dal Palermo in caso di una vittoria dei rosa con l'Ascoli.