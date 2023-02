Genoa-Parma, Gilardino: “Palermo? Faremo una grande prestazione nel nostro stadio”

Il tecnico del Genoa , Alberto Gilardino , è amareggiato dopo la sconfitta per 2-0 al "Tardini" contro il Parma trascinato da Franco Vazquez , vecchia conoscenza del "violinista" ai tempi del Palermo . Il prossimo match del "Grifone" sarà proprio contro i rosanero, con la sfida in programma venerdì 10 febbraio alle 20.30. Queste alcune delle dichiarazioni in sala stampa di Gilardino:

"La colpa della sconfitta è tutta mia, abbiamo fatto troppo poco. Non sono riuscito ad entrare nella testa dei giocatori sapendo che era una gara che si giocava sui duelli e sulle seconde palle. Mi assumo la responsabilità di questa partita soprattutto per il primo tempo che abbiamo giocato. Cercheremo di trovare la soluzione migliore per affrontare il Palermo venerdì, tornando nel nostro stadio per fare una grande prestazione. Dovremo essere più concreti e lavoreremo su questo fattore”