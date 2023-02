Genoa-Palermo, Liverani: “Rosanero in salute ma vedo Gilardino leggermente favorito”

Ex Palermo da calciatore, ex Genoa da allenatore. Il pensiero di Fabio Liverani

Fabio Liverani, doppio ex della sfida tra Genoa e Palermo, ha rilasciato un'intervista al Giornale di Sicilia in vista del confronto tra i rossoblù ed i rosanero in programma il prossimo venerdì alle 20.30 al "Ferraris". Di seguito le sue dichiarazioni partendo dalle considerazioni sul momento attuale della formazione allenata da Eugenio Corini:

"Ho visto la partita del Palermo contro la Reggina e ho visto una buona squadra, che è in salute. C’è entusiasmo. Il mercato di gennaio ha portato qualche giocatore di qualità che ha alzato ancora più il tasso tecnico. Per il Palermo l’obiettivo primario era costruire una squadra e arrivare nei playoff, poi nei prossimi anni credo sia un progetto importante, con una proprietà solida che ha volontà di far tornare il Palermo ai livelli che ha avuto per tanti anni".

E per quanto riguarda il Genoa: "Gilardino è un ragazzo intelligente che ha qualità e ha saputo sfruttare fino ad oggi una rosa importante. Il Genoa, a differenza del Palermo, ha mantenuto un’ossatura molto importante dalla stagione scorsa, ha fatto un mercato rilevante per essere protagonista e il tecnico con molta intelligenza, serenità e qualità sta mantenendo quelli che possono essere gli obiettivi prefissati dalla società. Credo che sia una delle rose più importanti per risalire subito. Ci sono tutte le condizioni per farlo: mercato, forza della rosa, l’ambiente e società. Sicuramente Marassi e il suo calore possono fare la differenza. Come il Barbera è uno stadio molto caldo e quando è pieno spinge molto, aiutando i giocatori. Giocare con 25-30 mila persone che ti spingono in questo campionato ha un valore molto importante".

Il pronostico di Liverani: "Sicuramente le due squadre arrivano con due stati d’animo differenti. Sulla carta il Genoa, giocando in casa, ha un po’ il pronostico a favore però il Palermo sta bene e quindi non sarà facile. 60-40 in favore del Genoa".