Genoa-Palermo, Haps squalificato e Criscito out. Tutti gli indisponibili di Gilardino

Non sono pochi gli assenti per quanto riguarda il reparto arretrato dei rossoblù. Con ogni probabilità, è costretto al forfait il pilastro Domenico Criscito a causa di un problema al flessore. Out per squalifica, invece, il laterale sinistro olandese Ridgeciano Haps, che contro il Palermo sconterà un'altra giornata lontano dal campo di gioco. Dubbi per quanto riguarda Mattia Bani, con il difensore ex Bologna e Parma fermo ai box ma che potrebbe tentare un recupero in vista della sfida di venerdì. Passando al reparto del centrocampo, Stefan Ilsanker potrebbe essere uno degli assenti, una pedina importante per il tecnico Alberto Gilardino. Lungodegenti, invece, l'attaccante Caleb Ekuban, reduce da un'operazione al tendine d'achille risalente allo scorso ottobre, e Marko Pajac, laterale mancino out dallo scorso novembre al seguito di un'operazione al ginocchio.