Genoa-Palermo, Gilardino: “Abbiamo grande voglia di rivalsa e di fare la partita”

"Come abbiamo sempre fatto, abbiamo mantenuto il giusto equilibrio analizzando le cose non buone che sono successe a Parma, cercando di migliorare in alcuni principi e concetti. E preparandoci bene per questa sfida. Una partita importante contro un avversario in salute, abbiamo grande voglia di rivalsa e di fare la partita. Sturaro? Tutti possono dare un contributo a questa squadra, Stefano partirà dall'inizio: ho bisogno di lui, della sua struttura, della sua corsa. Come di tutti gli altri ragazzi che scenderanno in campo, chi verrà in panchina con me dovrà essere pronto perché sarà una partita in cui serviranno tutti".