Genoa-Palermo, biglietti in vendita da domani: info, prezzi e dettagli

I biglietti per la partita Genoa-Palermo, valida per la 24ma giormata della Serie BKT, in programma al “Ferraris” venerdì 10 febbraio (ore 20:30), saranno reperibili nei consueti canali di distribuzione da mercoledì 1° febbraio (ore 10). La prevendita avrà corso sul sito www.sport/ticketone.it , nelle ricevitorie abilitate e al Ticket Office di via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19).