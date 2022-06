Genoa, Ilsanker: “Sarà la Serie B più competitiva degli ultimi anni. Promozione…”

Il Genoa ha messo a segno un colpo a parametro zero molto importante per la prossima Serie B . Stefan Ilsanker , centrocampista ex Lipsia e vincitore della passata edizione dell'Europa League con l' Eintracht Francoforte , è diventato un nuovo calciatore del "Grifone". Queste le dichiarazioni del nazionale austriaco riportate da Il Secolo XIX - Genova:

"Mi è già successo una volta in carriera di giocare con un club in Serie B (il Lipsia, stagione 2015/2016, ndr) e poi di riuscire a ottenere subito la promozione. La squadra, poi, ha fatto benissimo anche la stagione successiva nella massima serie. Con mister Blessin vogliamo fare un calcio ad alta intensità in cui dobbiamo essere bravi ad avere sempre il controllo della situazione, sia nella fase di possesso che di non possesso palla. Su questo, spero di poter dare il mio contributo. Mi hanno raccontato del grande entusiasmo, delle grandi possibilità che ha questo club con l'arrivo della nuova proprietà. Sono molto orgogliosi dei tifosi e anche molto entusiasti del fatto di poter aver ancora più persone allo stadio l'anno prossimo. Questo fattore ha influito sicuramente tanto nella scelta che ho fatto. L'allenatore e il general manager mi hanno detto che la Serie B dell'anno prossimo sarà la più competitiva degli ultimi 10-15 anni. Ci sono tanti grandi club che hanno voglia di salire, per cui non sarà sicuramente facile. Anche noi però abbiamo voglia di salire e se giochiamo il nostro calcio abbiamo buone possibilità di raggiungere il nostro obiettivo".