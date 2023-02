Genoa, Gilardino: “Palermo in salute, ma noi pronti a riscattarci dopo il ko”

La conferenza stampa del tecnico del Genoa, Alberto Gilardino

Giornata di vigilia per il Genoa che, nella giornata di domani, affronterà il Palermo di Eugenio Corini nella sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie B. Un incontro importante per i rossoblù, reduci dal ko maturato in casa del Parma. Sfida presentata a poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio dal tecnico del Grifone,Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa presso il Centro Sportivo Signorini.

"Il Palermo arriva da nove risultati utili consecutivi è in salute e ha dato una sterzata nell'ultimo mese. Ha giocatori di gamba come Brunori e Di Mariano, sanno dare densità in mezzo al campo. Noi abbiamo analizzato la brutta sconfitta di Parma con grande equilibrio cercando le giuste soluzioni per migliorare che si possono raggiungere solo allenandosi. C'è grande voglia di giocare e di fare la partita per poter replicare dopo una prestazione sotto tono. Abbiamo ancora un giorno per quanto riguarda i giocatori, spero di poterne recuperare qualcuno ma sono certo che chi scenderà in campo darà tutto e saprà dare un contributo importante".

Sulla sfida contro il Parma: "Solo un incidente di percorso? Soprattutto il primo tempo, poi gli episodi fanno la differenza. Approccio diverso nei primi dieci minuti di ripresa. E' stato solo un incidente di percorso, lo sappiamo che dobbiamo migliorare e possiamo farlo lavorando quotidianamente. Josep sta facendo bene. Ho la fortuna di avere due grandi portieri che li vorrebbero in tutta Italia e non solo. Josep ci aiuta in impostazione da dietro e sullo sviluppo del gioco".

Sul modulo: "Ho fatto delle valutazioni in tal senso. E' normale che i giocatori di qualità devono determinare in mezzo al campo, penso ad Aramu a Mattia ad Albert, sono fondamentali nell'ultimo terzo di campo. Come indice di pericolosità siamo tra le prime se non la prima squadra del campionato. Creiamo situazioni ma nell'ultimo terzo di campo ci vuole più concretezza. Sturaro e Badelj? Kevin è un giocatore incredibile e sinora d oggi ha tirato tanto, ha dato molto. E' chiaro che avere soluzioni come Milan o Stefano danno altre possibilità sia il primo che il secondo hanno i loro pregi. Stefano ha fatto anche altri ruoli e può fare la differenza. E' una soluzione tattica, rispetto alla gara col Pisa con due punti centrali la volontà a Parma era giocare con Mattia e Albert tra le linee per poi giocare in ampiezza coi quinti. Abbiamo creato meno nel primo tempo pur avendo due palle gol con Coda e Dragusin. In un primo tempo diverso dalle ultime uscite abbiamo avuto comunque due palle gol. Questa squadra deve saper soffrire per poter vincere. Dobbiamo avere la voglia del sacrificio e della sofferenza per vincere".

Sul Genoa che fatica a vincere con più gol di scarto: "Il campionato richiede quello. Richiede densità, atteggiamento, sacrificio, seconde palle. Dobbiamo fare vedere in campo le nostre qualità". Penalizzazione? Dobbiamo pensare al campo ed ai ragazzi. Entrare in campo domani sera e fare una grande gara davanti ai nostri tifosi. E' il nostro pensiero. Quello che c'è al di fuori fa parte della società. Dobbiamo solo fare bene in campo noi".