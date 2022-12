Genoa, Gilardino: “Frosinone ostico, ma da domani possiamo aprire nuovo ciclo”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Genoa, Alberto Gilardino

Giornata di vigilia per il Genoa che, domani sera, affronterà il Frosinone nel big match della diciottesima giornata di Serie B. Domani sera i rossoblù ospiteranno la capolista in una sfida che darà la possibilità al Grifone di accorciare. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico rossoblù, Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli.