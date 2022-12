Genoa-Frosinone, Gilardino: “Vittoria importante. Riposiamo ma io penso già al Bari”

“Vittoria importante, il merito è di questi ragazzi. Noi dello staff tecnico cerchiamo semplicemente di metterli nelle condizioni migliori per esprimersi. Abbiamo dominato sulle seconde palle, costruendo occasioni. È un Genoa in crescita. Il modulo? Tatticamente bisogna essere flessibili, come dimostrato stasera nei cambi in corsa. Son contento della supremazia nelle palle inattive, perché col mio staff abbiamo lavorato molto in settimana su questo aspetto, avendo giocatori molto bravi dal punto di vista aereo. Stasera è stata una vittoria importante per dare continuità di prestazione e atteggiamento davanti ai nostri tifosi, sempre eccezionali. Adesso c’è da rifiatare un paio di giorni e poi sotto col Bari, squadra di qualità. Quando non si prendono gol è come quando si fanno, quindi è merito di tutti. Il Frosinone se è primo in classifica è perché ha espresso valori importanti, sapevamo di dover affrontare una squadra con qualità ma siamo stati bravi sulle seconde palle e lavorando bene coi nostri terzini”.