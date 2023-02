Genoa, Frendrup: “Al “Tardini” sarà bella gara. Do tutto per questi colori”

Dal rapporto con i tifosi al cambio di rotta della squadra con Gilardino in panchina. Sono diversi i temi trattati da Morten Frendrup. Nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il centrocampista del Genoa, si è proiettato anche al match del prossimo turno di Serie B contro il Parma.

"Le sensazioni sono buone ma ci sono ancora tante partite da giocare, dobbiamo solo essere pronti e combattere per ogni punto. Che tipo di allenatore è Gilardino? E' un allenatore molto positivo. Dà sempre tanta energia al gruppo e noi seguiamo le sue indicazioni. La Serie B è un campionato molto difficile, ci sono tante squadre. Non esistono partite facili in questo torneo, ogni incontro è sempre molto combattuto".