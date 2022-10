Genoa, Dragusin: “In trasferta come fossimo a Marassi. Cagliari? Testa alla prossima”

Le parole di Radu Dragusin, in vista del prossimo impegno contro il Cosenza

Archiviato lo 0-0 contro il Cagliari, il Genoa si prepara a tornare in campo per affrontare il Cosenza nel match valido per la decima giornata di Serie B. Intervenuto ai microfoni di "TMW", il difensore romeno Radu Dragusin, si è proiettato al prossimo impegno che attenderà la squadra facendo il punto sulla nuova avventura con il Grifone.

“I tifosi per noi sono un fattore molto importante. Loro sono sempre con noi anche quando le cose non vanno bene. Cagliari? Come le altre partite, una volta che l’hai giocata resta nel passato. Devi pensare già alla prossima partita e prepararla al meglio provandola a vincere. Ti dico la verità: si sta formando un gruppo molto giovane con tanta energia che si mette a disposizione del mister che vuole migliorare in campo e che vuole dare tutto per il Genoa”.

“Si sa che le partite in trasferta sono un po’ più scomode, fra virgolette, ma quando giochiamo fuori casa, visti i tifosi che ci seguono, ci sentiamo a Marassi. Creano un’atmosfera incredibile e non puoi non dare più del 100% per loro che fanno centinaia di chilometri per venire a sostenerci. Con Blessin siamo insieme da ormai da tre mesi. Si lavora molto bene. Ha idee molto chiare e noi proviamo a metterle in campo”.