Genoa, Criscito: “Serie A? Svelo nostra arma vincente. Gilardino una sorpresa”

"Il nostro gruppo è unito e questa è stata l’arma vincente per il ritorno in serie A: non c’è mai stata una lite in allenamento perché tutti eravamo dalla stessa parte. Non è una rivincita personale perché avevo solo un obiettivo in testa: riportare il Genoa in A. Ringrazio la società che mi ha dato l’opportunità di ritornare, i genoani meritano questi palcoscenici. La festa promozione del 2007 non me la sono goduta perché ero in Nazionale Under 21. L’episodio dello scorso anno mi ha fatto molto male. È vero che nel calcio non ci sono solo cose belle, ma quel rigore è ancora nella mia mente e non lo dimenticherò mai. Per fortuna è arrivata una gioia che mi permette di concludere la carriera in questo modo. Ho un problema al polpaccio e sto facendo di tutto per recuperare in vista Bari: giocherò anche con una gamba sola, fosse solo per due minuti. Voglio giocare davanti ai miei tifosi per l’ultima volta".