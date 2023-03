Genoa-Cosenza, Viali: “Partita proibitiva. Raddoppio fatale, dovevamo tenerla aperta”

"Era una partita complicata, proibitiva. Però come ci siamo stati dentro, sapevamo di poter soffrire come nel primo tempo, con qualche ripartenza. Dovevamo far meglio nel primo tempo, facevamo fatica a tenere palla, però siamo stati dentro la gara. Lo ha dimostrato l’ultima azione del primo tempo che abbiamo preso la traversa, in queste partite l’episodio può determinare la gara. Dovevamo viverla così per più tempo, invece il gol del 2-0 un po’ regalato ci ha ammazzato. Lì è cambiata nettamente la partita, perché tenendola aperta, un episodio come quello della traversa poteva rimetterci in gara. Invece andare sotto di due gol, contro una squadra così qualitativa, fa essere tutto più difficile. Sapevamo di incontrare una squadra che nelle ultime partite avevano visto Dragusin e Bani decisivi. La scelta di Venturi era stata fatta anche per sopperire a questa differenza di struttura. Loro sono stati bravi a cercare la zona di Calò sul secondo palo, che tra l’altro ha subito un blocco da Vogliacco e non è riuscito ad attaccare la palla. Cerchiamo di curare sempre i particolari, in quella dinamica sono stati più bravi di noi.”