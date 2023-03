Genoa-Cosenza, probabili formazioni: out Aramu e Coda, non si tocca Nasti

Le probabili formazioni di Genoa-Cosenza, posticipo della 28a giornata di Serie B

La ventottesima giornata di Serie B si chiuderà oggi, 6 marzo, con il posticipo tra Genoa e Cosenza. Quattro risultati utili per i rossoblu di casa, che devono necessariamente vincere per ritrovare il secondo posto dopo il sorpasso del Bari. I calabresi, fanalino di coda della Serie B, sono reduci dalla sorprendente vittoria nel derby contro la Reggina.

Punto prezioso alla scorsa per il Genoa, ottenuto nel complicato campo di Cagliari. La vittoria di stasera significherebbe tornare in zona promozione diretta e staccare Bari e SudTirol, entrambe vincitrici ieri. La sfida contro il Cosenza nasconde però insidie, non solo per l'imprevedibilità della compagine di Viali. All'appello del tecnico Gilardino mancheranno bomber Massimo Coda e Mattia Aramu, acciaccati. Probabile partenza dalla panchina anche per Criscito. Davanti pronti Puscas e Gudmudsson.

Galvanizzato dalla vittoria contro la Reggina, arrivata dopo quattro risultati senza vittoria, il Cosenza cerca punti per aggrapparsi al treno salvezza. Al momento la zona playout dista due punti, la salvezza quattro. I calabresi dovranno sfruttare i passi falsi di Benevento, Brescia e Venezia per riportarsi a galla. William Viali dovrà fare a meno di Voca, oltre che dei lungodegenti. Zarate, Praszelik e Finotto. Non si discute la titolarità di Nasti, autore della doppietta contro la Reggina.

PROBABILI FORMAZIONI — GENOA (3-4-2-1): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Haps; Yalcin, Gudmundsson; Puscas. All. Gilardino.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio; Brescianini, Voca, Florenzi; Marras, D’Urso; Nasti. All.: Viali.

DOVE VEDERE IL MATCH — La partita di Serie B tra Genoa e Cosenza andrà in scena, come detto, oggi lunedì 6 marzo 2023 alle ore 20:30. A trasmettere la sfida saranno ben tre emittenti DAZN, Sky e Helbiz Live.

La sfida odierna del campionato cadetto sarà trasmessa in tv al canale 252 di Sky Sport, in streaming saranno invece attivi molti canali: DAZN, Helbiz Live, One Football, Sky Go e Now TV.