Genoa-Cosenza, le formazioni ufficiali: Gilardino con Puscas. Viali punta su Nasti

Le formazioni ufficiali di Genoa-Cosenza, calcio d'inizio fissato per le 20.30

La ventottesima giornata della Serie B 2022/2023 si chiude con il posticipo del "Ferraris" tra Genoa e Cosenza. Due formazioni accomunate dalla stessa combinazione di colori ma dagli obiettivi diametralmente opposti. Alberto Gilardino è chiamato a rispondere al successo del Bari contro l'Ascoli per riprendersi momentaneamente la seconda posizione, mentre William Viali con tre punti può sorpassare ben tre concorrenti per la lotta al mantenimento della categoria e staccarsi dall'ultimo posto in classifica.