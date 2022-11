Genoa-Como 1-1, Cerri risponde a Coda. I rossoblù mancano l’aggancio alla Reggina

Si conclude al "Ferraris" il tredicesimo turno del campionato di Serie B 2022-2023. Genoa e Como si dividono la posta in palio, con la formazione di Blessin che sale a quota 23 punti in classifica ma mancando l'aggancio alla Reggina in seconda posizione. La compagine di Longo si porta a 13 punti restando al terzultimo posto, ma sempre più vicina alla zona playout distante solamente una misura.

Pronti, via ed il Como sarebbe passato in vantaggio con il gol di Cerri al 3', con la rete annullata poco dopo per un tocco con il braccio. "Grifone" avanti grazie al gol del solito Coda su calcio di rigore al 17'. La risposta dei lombardi è arrivata al 67' nuovamente con il proprio centravanti ex Cagliari, il quale ha realizzato il gol del pareggio. Due minuti più tardi, il VAR annulla un'altra rete, stavolta al Genoa, realizzata da Dragusin per la posizione irregolare di Puscas nella traiettoria del tiro.