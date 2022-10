Genoa, Coda: “Qui non puoi fallire. Classifica cannonieri? Temo Inglese e Cheddira”

Le parole del bomber del Genoa sull'avvio di stagione del Grifone

Massimo Coda dimostra di aver capito l’importanza della maglia del Genoa:

"Serve vincere subito, in una piazza come quella rossoblù non puoi fallire. Anzi, abbiamo tutto da perdere".

Così Massimo Coda, intervistato da GDM Live sul canale Twitch di gianlucadimarzio.com. Il bomber del Grifone analizza il momento vissuto dalla squadra tracciando un bilancio delle prime 10 giornate di campionato.

"Ci sono ancora tante squadre da affrontare, sinora la Ternana quella che più mi ha stupito. Le altre avversarie quando vengono al Ferraris sono più rinunciatarie".

Sull'obiettivo Serie A: "Un po’ mi dispiace non prenderne parte ma fin da subito dissi che non avrei mai rifiutato una chiamata del Genoa. L’ambizione è quella di tornare in Serie A, e farla per bene".

Infine, due battute sul record di gol in Serie B di Schwoch: "Ci penso ma ho ancora qualche anno per riuscire a batterlo. Già in questa stagione punto a rivincere con il Genoa il premio Pablito della classifica cannonieri: temo Roberto Inglese del Parma e Cheddira del Bari che ha tantissima forza nelle gambe e con la palla crea sempre qualcosa di pericoloso".