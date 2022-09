Genoa, Coda: “A un obiettivo, Higuain mio idolo. Inseguo record di gol di Schwoch”

"Giocatore “tipo” per la Serie B? É un’etichetta fastidiosa anche perché in passato mi dissero che oltre la Serie C non sarei potuto andare. Il record di gol Stefan Schwoch è un obiettivo che è nei miei pensieri: mi mancano 33 reti, dovrei farcela in un paio d’anni. Mi ritirerò quando il fisico non ce la farà più. Sto bene a Genova, ci metto poco ad ambientarmi: spostare la famiglia era il pensiero principale. Ora che li ho sistemati, mi sento in discesa. Il mio obiettivo è quello del Genoa: vincere il campionato".