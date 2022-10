Genoa-Brescia 1-1: Cistana risponde a Jagiello al 94′. La classifica aggiornata

Il Brescia di Clotet agguanta in extremis un pareggio in casa del Genoa. La formazione di Blessin è stata avanti nel punteggio fino al minuto 94' quando Cistana in mischia ha risposto all'iniziale gol di Jagiello fissando il punteggio sull'uno a uno. Di seguito, risultati e classifica aggiornata del torneo di Serie B dopo l'undicesima giornata di campionato che si concluderà domani pomeriggio con il match tra Perugia e Cittadella.