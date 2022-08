Genoa, Blessin: “Venezia forte, ma sensazioni buone. Non vediamo l’ora di iniziare”

Le parole del tecnico Alexander Blessin in vista del Venezia

Il Venezia ospita il Genoa per la prima giornata del campionato cadetto. Alla vigilia dell'esordio del Grifone in Serie B, il tecnico Alexander Blessin, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento vissuto dalla squadra.

"La settimana è stata corta ma ho buone sensazioni. Ho la sensazione che i giocatori siano concentrati, non vedono l'ora di iniziare il campionato, vedevo la gara di ieri fra Parma e Bari e ho notato una gara molto dura e tosta, così come sarà tutto il campionato. Affrontiamo una grande squadra come il Venezia, che recupera una rosa completa visto che i giocatori sono tornati dal Covid. Ricordando la partita dell'anno scorso, non eravamo mai entrati in partita, abbiamo disputato il peggior primo tempo dell'anno. Loro hanno giocatori buoni ocme Busio, Tessman, Johansson, dobbiamo farci trovare pronti e recuperare sulle seconde palle."

Sulle condizioni di Ilsanker e Sturaro: "Ilsanker è tornato in gruppo, fisicamente è un mostro ed è molto importante per noi, ha la giusta mentalità. A Sturaro servirà più tempo per recuperare ma è sulla strada giusta. Non voglio mettergli pressione, tornerà da noi più forte ma bisogna dargli tempo."

Sul ko contro il Benevento: "In quella partita siamo arrivati al 70%, dobbiamo dare di più. Per ogni avversario bisogna fare la partita della vita, perché ognuno degli avversari verrà da noi per fare lo stesso."

Sulla formazione: "Sabelli ha giocato bene contro il Benevento ma sulla fascia sinistra preferisco avere un mancino, Sabelli ha fatto bene ma ancora non ho le idee chiare. Portiere? Molto difficile decidere fra i Semper e Martinez, lo spagnolo ha fatto bene per cui non c'è necessità di cambiare portiere a Venezia."