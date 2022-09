Genoa, Blessin: “Ripresa gestita male. Dobbiamo essere più cinici”

Il Genoa torna a vincere e lo fa al Ferraris contro il Modena. Decisiva la rete di Jagiello al 44′ del primo tempo. Un successo importante che permette alla squadra di Blessin di portarsi a quota 11 punti in classifica al quinto posto....

"Meglio il secondo tempo del primo? Per me è il contrario. Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto un buon possesso palla, loro si chiudono bene e qualche volta non siamo stati bravi a cambiare lato. Nel secondo tempo abbiamo gestito male la partita, facendo delle scelte sbagliate. Lì mi aspetto meglio della squadra. Il Modena ha alzato il baricentro e abbiamo perso qualche pallone di troppo. Abbiamo difeso meglio ma dobbiamo migliorare come gestione".

Sul modulo: "É uguale, l’importante che si veda il nostro stile di gioco. Devo mettere in campo i migliori giocatori e in base a questo viene il modulo. Spesso bisogna essere molto flessibili perché se alziamo i due trequartisti diventa 4-3-3. Dipende molto da noi. Basta che vinciamo".

Sul ko: "La squadra fisicamente è forte. Questa settimana ci siamo allenati forte, penso sia una stanchezza psicologica. Odio perdere. Quindi… vincere è sempre bello. Dobbiamo sempre arrivare al massimo per vincere. Voi parlate di una crisi dopo queste due partite con Parma e Palermo, noi non la vediamo. C’è tanto lavoro da fare, da crescere, ma vedendo le ultime due partite abbiamo giocato benissimo col Parma e subito gol all’ultimo. Si è scritto che la partita non è stata giocata nel migliore dei modi, ci può stare. Dal mio punto di vista sono state buone".

Sulla reazione della squadra: "Parlo con i ragazzi e vediamo che risposta mi danno. É chiaro che dopo due gare così che non hai vinto, è normale che ti manchi un po’ di sicurezza.Abbiamo anche occasioni nel secondo tempo per chiuderla prima. Serve più cattiveria per fare il 2-0 e basta. Faremo più tiri in porta. Lavoreremo sempre durante la sosta. L’importante è creare le occasioni, poi lavoreremo sul dettaglio. Dobbiamo essere più cinici".