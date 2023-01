Genoa, Blessin punge: “Zangrillo l’unico che non mi voleva. Marchetti criticava…”

L'ex tecnico genoano non si risparmia e svela alcuni retroscena prima dell'esonero

Alex Blessin è tornato a parlare della sua ex squadra, il Genoa, dopo l'insediamento sulla panchina rossoblù di Alberto Gilardino. Queste le dichiarazioni rilasciate al giornale tedesco t-online in merito alla propria esperienza con il "Grifone" tra Serie A e Serie B:

"Il periodo passato a Genova è stato molto intenso. Sapevo dal giorno in cui sono arrivato che salvare il club sarebbe stato difficile visto che avremmo dovuto recuperare otto punti in sedici partite. Ma allenare in Serie A era un’opportunità molto interessante ed ho accettato anche perché il Genoa è il club più storico in Italia".

La critica mossa verso il presidente genoano Zangrillo: "Dopo undici giornate il Genoa era secondo con 22 punti. Poi, però, un solo punto in quattro partite. Quando le cose vanno male, perdi fiducia. L’ambiente era molto critico ed era difficile continuare a lavorare. Il presidente preferiva un tecnico italiano e difatti è stato l’unico nel gruppo che già non mi voleva in Serie A. Ecco perché ha costantemente esercitato pressioni e si è spinto all’esonero. La cosa più semplice è sempre licenziare l’allenatore. Chi fa questo lavoro, deve sapere che con la firma del contratto si rilasciano anche i documenti per il licenziamento".

La risposta alle aspre critiche social dell'ex portiere rossoblù Federico Marchetti: "Se un allenatore riesce a raggiungere il 70-80 % dei giocatori, allora ha già fatto un buon lavoro. Ci sono sempre giocatori che non si adattano. Ed è stato così per Marchetti. Era il terzo portiere e non mi piaceva il suo atteggiamento in allenamento. Non si metteva al servizio della squadra. Ho notato di tanto in tanto che questo giocatore sparava contro la mia filosofia di gioco. Il catenaccio è molto radicato in Italia. Ciò significa che una nuova filosofia di gioco si imbatte sempre in critiche, tra cui anche quelle di Marchetti".