Genoa, Blessin issa bandiera su scoglio di Boccadasse: “Serie A? Torno qui a nuoto”

Alexander Blessin issa la bandiera del Genoa sullo scoglio di Boccadase, dopo che alcuni tifosi blucerchiati avevano legato la lettera B al cimelio rossoblù nei giorni scorsi. Il tecnico tedesco, in compagnia di tre pescatori tifosi del...

Alexander Blessin issa la bandiera del Genoa sullo scoglio di Boccadase, dopo che alcuni tifosi blucerchiati avevano legato la lettera B al cimelio rossoblù nei giorni scorsi. Il tecnico tedesco, in compagnia di tre pescatori tifosi del Grifone che da 50 anni custodiscono la bandiera, è salito su una barca per raggiungere il celebre luogo che in pochi minuti si è popolato di barche che hanno scortato l'allenatore.