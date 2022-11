Genoa, Blessin in bilico: in caso di esonero può tornare di Criscito

Dopo la notizia arrivata nella giornata di ieri relativa al suo addio al Toronto, l'ex capitano rossoblù è tornato a Genova con l'obiettivo di riscattare la retrocessione del Grifone con la promozione in massima serie. A riportare la notizia è l'edizione odierna di "Tuttosport", secondo cui il calciatore avrebbe ancora un forte legame con il club ligure, tanto da rendere possibile un suo ritorno in campo con la maglia del Genoa. Ritorno che potrebbe essere agevolato dall'esonero di Blessin, in virtù del poco feeling creatosi tra i due nella scorsa stagione. In tal senso risulterà decisiva la sfida contro il Perugia, che in un senso o nell'altro potrebbe determinare le sorti di Blessin.