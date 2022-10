Genoa, Blessin: “A Palermo perso per errore nostro. Cagliari? Saremo pronti”

Le parole del tecnico del Genoa in vista della sfida di domani contro il Cagliari

Mediagol ⚽️

Giornata di vigilia per il Genoa che domani sera al "Ferraris" affronterà il Cagliari nel big match dell'ottava giornata di campionato. Intervenuto a poco più di ventiquattro ore dalla sfida, il tecnico Alexander Blessin ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul prossimo impegno che attenderà i suoi.

"Mi aspetto una squadra molto tosta e arrabbiata. Bisogna farsi trovare subito pronti. Vedendo la loro gara contro il Venezia, nel primo tempo c'è stata intensità. Dobbiamo essere pronti e fare attenzione. Ci sono allenatore e alcuni giocatori che hanno vestito la maglia del Genoa. Quando vedo le formazioni in A o in B vedo che c'è un giocatore che ha giocato qua. Un dato interessante ma non condiziona la partita. Lavoriamo concentrati, sappiamo cosa c’è da fare e vogliamo vincere la partita sapendo che probabilmente sarà molto difficile e che noi dobbiamo raggiungere sempre il nostro massimo".

Sulla crescita del Genoa: "Sono molto emozionale come allenatore. Faccio riferimento alla gara contro il Parma. Tutti eravamo delusi ma la squadra ha giocato bene, vedendo i dati. Dopo quella gara c'era negatività, anche dopo il Palermo dove abbiamo perso per un errore nostro. Dobbiamo trovare la strada giusta perché quando uno perde vede tutto negativo e quando vince vedi tutto positivo. Dobbiamo trovare la strada giusta lavorando sui dettagli. Sia contro il Parma o contro il Palermo, quando abbiamo perso non andava tutto male, nelle due vittorie abbiamo fatto tante cose buone ma abbiamo tanti margini di miglioramento. La situazione è molto buona quando si vince 2-0 contro una squadra forte in casa".

Sul campionato di B: "Ho detto già dopo la retrocessione che è un campionato duro con squadre attrezzate e che vogliono tornare in A. C'è stato confermato che è un campionato forte ed equilibrato. Parlando della mia squadra dobbiamo dare sempre il massimo per raggiungere risultati positivi. C'è tanta qualità e chiaramente ogni avversario dà il massimo contro di noi perché è una partita speciale. Da una parte bisogna lavorare mentalmente ed essere forti di testa e dall'altra parte, analizzando la partita, gli avversari danno sempre il massimo. Questo ci aspetterà durante il campionato".