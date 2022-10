Genoa, Blazquez: “Promozione? Noi sulla strada giusta, ma cammino ancora lungo”

Sul prossimo impegno contro la Ternana: “A livello emozionale arriviamo molto bene a questa gara, i giocatori sono quasi tutti a disposizione. Le assenze non preoccupano perché qui sono tutti titolari e la rosa è forte, non ci sono problemi e andremo là per vincere. Il campionato è lungo e serve grande regolarità, serve almeno una media di due punti a gare e siamo in linea in questo senso. Per vincere dobbiamo fare anche di più e per questo dobbiamo mettere tutti i giocatori in campo, ruotarli in ogni partita per restare sempre competitivi. Per questo abbiamo fatto un investimento importante per costruire questa rosa”.