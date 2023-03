Genoa, Blazquez: “Primo posto? Frosinone forte, ma puntiamo al meglio. Vogliamo la A”

Si è svolta questa mattina la presentazione del ritiro estivo del Genoa , che si terrà dal 10 al 25 luglio 2023 a Moena. All'evento di presentazione, a cui hanno partecipato i vertici del Genoa, l'ad rossoblù Andres Blazquez , ha preso parola per analizzare il momento vissuto dalla squadra.

" Gilardino è un tecnico tranquillo e 'pensante', riesce a leggere bene ogni partita e trovare il ruolo giusto per ogni giocatore, davvero bravo a preparare le partite. Sì, è stata una scommessa ma ogni tecnico lo è, speriamo che per il suo bene e il nostro continui così".

Sulla possibilità di conquistare il primo posto: "Perché no? Il Frosinone è una squadra molto forte ma mancano ancora otto partite e puntiamo al meglio, ma l'obiettivo è andare in A. Vorrei chiedere alla tifoseria di riempire lo stadio, mi piacerebbe fare il record stagionale contro la Reggina. È una sfida importante, mi piacerebbe vedere ogni posto a sedere occupato. Contratto triennale con Moena? Noi facciamo le cose così, a lungo termine. Saremo lì per tre anni, la stabilità di permetterà di migliorare".