Genoa, Blazquez: “Gilardino ci porterà in A. Lui la medicina per le mie ansie”

Le parole dell'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez

Il nuovo stadio, il centro sportivo, e l'obiettivo Serie A ormai ben noto. Sono diversi i temi trattati da Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, intervenuto ai microfoni di "Repubblica" per soffermarsi sugli argomenti più caldi in casa rossoblù non solo in ottica presente, ma anche futura.

"Gilardino? Ha portato calma e serenità, ma ai giocatori dà anche la spinta giusta per andare in campo e vincere. Posso dire che è la medicina contro le mie ansie calcistiche. Ci porterà in Serie A e resterà con noi".

"Sa leggere le partite - prosegue Blazquez - trova in corsa le soluzioni giuste. Come gioco c’è un’evoluzione continua, il primo tempo con la Ternana è stato praticamente perfetto. Sappiamo che in serie A ci aspetterà un gran lavoro, ma siamo pronti. E l'allenatore sarà Alberto Gilardino".