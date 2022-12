Frosinone, Turati: “Convocazione un’emozione. Cagliari? Subito gol evitabile”

"Le squadre che fino a questo momento mi hanno sorpreso di più sono Cagliari, Genoa e Pisa. Essere stato convocato per la seconda volta dal Ct Mancini e tornare a Coverciano è stata per me un'emozione incredibile. [...] Quando quel giorno dovetti affrontare la Juventus con la maglia del Sassuolo, per il mio esordio in Serie A, passai la notte prima sveglio per quanto fui emozionato. Un gol che ho 'regalato' in questa stagione? Quello in casa contro il Cagliari. In quella occasione sarei voluto uscire per prendere il pallone, ma avevo il sole in faccia e l'ho perso di vista. Con il difensore non ci siamo capiti in quella circostanza e niente, hanno segnato. I miei 3 top portieri? Donnarumma, Curtois e poi Maignan. Spero di arrivare un giorno in nazionale maggiore per poter conoscere Donnarumma".