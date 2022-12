Frosinone-Ternana, Grosso: “Ancora nessun rigore? Ci vorrebbe conferenza a parte…”

“La Ternana è una squadra composta da giocatori bravi, soprattutto nel reparto offensivo dove tra chi gioca e le dirette alternative ci sono elementi di livello. Vengono da un risultato negativo e quindi avranno voglia di rivalsa e lo stesso possiamo dire per noi. Quindi sarà una partita impegnativa per noi, come lo sono tutte in questo campionato. E noi cercheremo di farla nostra dando il massimo, perché vogliamo aggiungere dei mattoncini al nostro bellissimo campionato che stiamo facendo”.

Ancora nessun calcio di rigore fischiato ai ciociari -"E’ una cosa che meriterebbe una conferenza a parte. Sicuramente è strano perché quando vedi i dati, siamo una squadra che tira tantissimo, che sta tantissimo nell’area di rigore avversaria. E non abbiamo ricevuto nemmeno un rigore. Io conosco tutti gli arbitri, credo nella buona fede e li rispetto. So che è un lavoro molto complicato. Partendo da queste cose, domenica scorsa col Genoa il rigore c’era a meno che non sia stato considerato movimento congruo quello del braccio del giocatore avversario Ilsanker ed è un peccato che non ce lo abbiamo concesso. Ce ne era un altro a Benevento e dispiace davvero anche per quello. Per me quando lo step grande da fare è uno: quando l’arbitro e i collaboratori prendono una decisione, la stessa va motivata. Sentirsi spiegare aiuta a comprendere la scelta. Serve anche la volta successiva a protestare meno ed a innervosirsi meno. A me piace mantenere sempre un grandissimo rispetto per il lavoro degli altri, l’ho sempre fatto e continuerò a farlo. Ma domenica ci è stato negato un rigore che poteva portarci al pareggio a pochi secondi dalla fine. Poi lo avremmo potuto anche sbagliare. Sarebbe stato sempre meglio averlo che non averlo come è capitato”.