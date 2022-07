Frosinone, successo nella prima amichevole in casa: Moro firma la vittoria vs il Bari

Può sorridere il Frosinone, impegnato nel ritiro precampionato in vista della prossima stagione di Serie B in programma il prossimo 13 agosto. Note liete e nuovi spunti per il tecnico Fabio Grosso, nella terza amichevole dei ciociari: impegnati, nella giornata di ieri, contro la neopromossa Bari allo "Stirpe". Test sicuramente più probante rispetto ai primi disputatisi nel ritiro estivo di Fiuggi, contro squadre locali.