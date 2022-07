Frosinone, Moro sfida Brunori: “Coi gol mi ha superato ma quest’anno in B vincerò io”

Luca Moro e Matteo Brunori hanno infiammato il girone C della Serie C della passata stagione a suon di reti, realizzate rispettivamente per il Catania e per il Palermo, con la classifica dei marcatori vinta dal numero 9 di Silvio Baldini con 29 gol siglati rispetto ai 21 del giovane ex rossazzurro. Un derby nel derby per i due bomber che, nel caso di un'eventuale permanenza in Serie B per l'italobrasiliano, potrebbe ripetersi anche in cadetteria. Il Sassuolo, club che possiede il cartellino di Moro, lo ha girato in prestito al Frosinone, con il centravanti che si è presentato così in conferenza stampa: