Frosinone, Mazzitelli: “Classifica? Inutile guardarla ora, possiamo crescere”

Dopo il successo per 1-0 maturato contro il Perugia, il Frosinone è sempre più solo in vetta alla classifica del campionato di Serie B a +5 dalla Reggina. Ospite della trasmissione 'Bordocampo Serie B', in onda su Teleuniverso , il centrocampista ciociaro Luca Mazzitelli , ha fatto il punto in casa gialloblù.

“C’è un buon clima, così come lo si respirava già quando abbiamo subito le 3 sconfitte. Abbiamo sempre lavorato allo stesso modo, la pressione non deve venire dall’esterno ma da noi stessi. Bisogna pretendere di fare sempre qualcosa in più ogni giorno perché, anche in queste ultime gare vinte, abbiamo fatto caso insieme al mister ai nostri punti deboli su cui lavorare. Possiamo ancora crescere. Credo che adesso non sia molto utile guardare alla classifica e a come andranno le prossime partite. Quello su cui possiamo concentrarci ora è nel preparare la gara di Venerdì contro l’Ascoli. Sarà una sfida difficilissima, dovremo prepararla al meglio ed andare a vincere lì”.